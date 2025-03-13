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20:30, 13 марта 2025Культура

В Госдуме высказались о возвращении Лободы на российскую сцену

Депутат Милонов предложил навсегда запретить певице Лободе въезд в Россию
Андрей Шеньшаков
Виталий Милонов

Виталий Милонов. Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

Депутат Государственной думы России Виталий Милонов рассказал, что певице Светлане Лободе вряд ли снимут запрет на въезд в Россию на 50 лет. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

По словам Милонова, после окончания специальной военной операции придет время поднимать тяжелые вопросы об ограничениях в адрес украинских артистов, среди которых Лобода, которая ранее большую часть карьеры провела в России, записывая здесь свои хиты.

«Многие украинские знаменитости позволяли себе чудовищные высказывания. Какого черта мы должны их жаловать, открывать им путь в Россию. В отношении неблагодарных предателей не должно быть никаких компромиссов», — заявил Милонов.

Виталий также выразил уверенность в том, что Светлане Лободе и другим артистам, критиковавшим СВО и российскую власть, будут просто не рады в России.

Ранее стало известно. что осудившая СВО Лобода пожаловалась на карьеру после отъезда из России.

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