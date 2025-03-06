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14:22, 6 марта 2025Культура

Осудившая СВО Лобода пожаловалась на карьеру после отъезда из России

Певица Светлана Лобода заявила, что пик ее карьеры был достигнут в России
Ольга Коровина

Фото: Екатерина Лызлова / РИА Новости

Певица Светлана Лобода, осудившая специальную военную операцию (СВО), рассказала о жизни после отъезда из России. Ее слова приводит «Царьград».

«В России я достигла пика карьеры. (...) А потом все оборвалось», — заявила певица. Она добавила, что была очень счастливым человеком, однако после начала СВО решила «быть со своей страной», поскольку у нее «не осталось выбора».

В 2022 году Лобода поддержала Украину и переехала в Латвию. Исполнительница заявила, что больше не приедет в российские города с концертами даже за «атомные» деньги. Сообщалось также, что въезд в Россию певице запрещен до 2072 года. При этом в марте 2022-го Светлану включили в список нежелательных звезд на Украине.

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