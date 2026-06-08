Россиянам рассказали о бесполезности борьбы против опасных экопроектов

Эмоциональную борьбу против опасных экопроектов посчитали неэффективной

Эмоциональная борьба общественности против опасных экологических проектов неправильна. Об этом «Ведомостям» заявила президент благотворительного просветительского фонда «Заповедное посольство», директор Экоцентра «Заповедники» Наталья Данилина.

По ее словам, общественность часто включается в борьбу уже на стадии начала реализации опасных проектов — тогда начинаются эмоциональные протесты, и эмоции накаляются с разных сторон. Вместо такой борьбы нужно постоянное, спокойное и конструктивное взаимодействие всех заинтересованных сторон, а также высокая компетентность лиц, принимающих окончательное решение. Все стороны должны быть заинтересованы в сохранении российского уникального природного и связанного с природой культурного наследия, уверена эксперт.

Данилина объяснила, что лучше всего система общественного и научного контроля работала в стране в 1970-е и 1980-е годы, когда авторитет биологической и экологической науки в стране заметно вырос, и к мнению ученых стали прислушиваться. Наука и государство активно взаимодействовали, в сфере государственного управления заповедниками работали компетентные специалисты. Рядом действовала небольшая, но активная природоохранная общественность.

В настоящее время ситуация усложнилась: появился еще один серьезный и сильный игрок — бизнес со своими интересами. С другой стороны, сегодня нет четкой системы сдержек и противовесов, которая могла бы работать на государственном уровне эффективно, как в последние два десятилетия СССР. Специалист объяснила, что в то время действовала Комиссия по заповедникам при Академии наук и методическая комиссия Главохоты РСФСР. Эти организации объединяли ученых, многие из которых прошли школу работы в заповедниках. В связке со структурами, управляющими заповедниками, работало Всероссийское общество охраны природы (ВООП), чей авторитет тогда был крайне высок.

«Сегодня есть попытки воссоздать такую систему. Но пока ее нет», — заключила она.

Ранее стало известно, что 66 процентов россиян считают выбросы от предприятий главным источником экологических проблем в стране.