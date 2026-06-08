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17:36, 8 июня 2026Экономика

Россиянам рассказали о бесполезности борьбы против опасных экопроектов

Эмоциональную борьбу против опасных экопроектов посчитали неэффективной
Елизавета Городищева
Елизавета Городищева (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Эмоциональная борьба общественности против опасных экологических проектов неправильна. Об этом «Ведомостям» заявила президент благотворительного просветительского фонда «Заповедное посольство», директор Экоцентра «Заповедники» Наталья Данилина.

По ее словам, общественность часто включается в борьбу уже на стадии начала реализации опасных проектов — тогда начинаются эмоциональные протесты, и эмоции накаляются с разных сторон. Вместо такой борьбы нужно постоянное, спокойное и конструктивное взаимодействие всех заинтересованных сторон, а также высокая компетентность лиц, принимающих окончательное решение. Все стороны должны быть заинтересованы в сохранении российского уникального природного и связанного с природой культурного наследия, уверена эксперт.

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Данилина объяснила, что лучше всего система общественного и научного контроля работала в стране в 1970-е и 1980-е годы, когда авторитет биологической и экологической науки в стране заметно вырос, и к мнению ученых стали прислушиваться. Наука и государство активно взаимодействовали, в сфере государственного управления заповедниками работали компетентные специалисты. Рядом действовала небольшая, но активная природоохранная общественность.

В настоящее время ситуация усложнилась: появился еще один серьезный и сильный игрок — бизнес со своими интересами. С другой стороны, сегодня нет четкой системы сдержек и противовесов, которая могла бы работать на государственном уровне эффективно, как в последние два десятилетия СССР. Специалист объяснила, что в то время действовала Комиссия по заповедникам при Академии наук и методическая комиссия Главохоты РСФСР. Эти организации объединяли ученых, многие из которых прошли школу работы в заповедниках. В связке со структурами, управляющими заповедниками, работало Всероссийское общество охраны природы (ВООП), чей авторитет тогда был крайне высок.

«Сегодня есть попытки воссоздать такую систему. Но пока ее нет», — заключила она.

Ранее стало известно, что 66 процентов россиян считают выбросы от предприятий главным источником экологических проблем в стране.

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