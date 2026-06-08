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Силовые структуры
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17:30, 8 июня 2026Силовые структуры

Уличный стендап полицейских на ПМЭФ оценили в МВД

Полицейский, устроивших стендап на ПМЭФ в Петербурге, планируют поощрить
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)
СюжетПМЭФ

В МВД рассматривают варианты поощрения полицейских, шутивших во время обеспечения безопасности на дороге на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Об этом сообщает Baza.

Двое полицейских метрополитена, стоявших на усилении во время ПМЭФ-2026, стали звездами социальных сетей благодаря устроенному стендапу: в веселой манере через мегафон они регулировали движение. Видео с правоохранителями за сутки набрали миллионы просмотров.

Ранее на ПМЭФ-2026 генпрокурор России раскрыл меры защиты предпринимателей от штрафов.

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