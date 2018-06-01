Киев объяснил необходимость «смерти» Бабченко

Инсценировка украинскими спецслужбами убийства российского журналиста Аркадия Бабченко позволила правоохранителям не только спасти его жизнь, но и добыть список с именами 30 других потенциальных «жертв российских спецслужб». Об этом в пятницу, 1 июня, газете Bild рассказал генеральный прокурор Украины Юрий Луценко, передает «Европейская правда».

«Это были не фейковые новости, а специальная операция, с помощью которой мы спасли жизнь. Она полностью соответствовала украинскому законодательству», — заверил Луценко и добавил, что украинские спецслужбы обладали доказательствами существования списка из 30 человек, убийство которых якобы заказала российская сторона. «Благодаря специальной операции [с инсценировкой убийства Бабченко] мы смогли спасти много жизней», — подчеркнул украинский генпрокурор.

Он добавил, что ему безразлична критика со стороны, пока правоохранительные органы способны предотвращать такие преступления.

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Луценко указал, что у предполагаемого заказчика убийства Бабченко — гражданина Украины Бориса Германа — есть «явные контакты с Россией». При этом генпрокурор отказался подтвердить наличие у следствия записей телефонных разговоров, доказывающих заказ убийства российскими спецслужбами. «Мы собираем доказательства и представим их в ближайшие несколько дней», — подчеркнул он.

Информация об убийстве Бабченко в Киеве появилась в СМИ 29 мая, украинские правоохранительные органы подтверждали смерть журналиста — он якобы был застрелен на пороге своей квартиры. На следующий день Служба безопасности Украины (СБУ) заявила, что Бабченко жив, а его смерть была инсценировкой в рамках спецоперации по предотвращению реального преступления.

Организатор «убийства» Бабченко, по версии украинского силового ведомства, — исполнительный директор ООО «Украинско-немецкое совместное предприятие (УНСП) Шмайсер» Борис Герман. Глава СБУ Василий Грицак заявил, что он готовил устранение 30 человек на Украине «по заказу российских спецслужб».

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