В Израиле обвинили Нетаньяху в шокирующем провале из-за Ирана

Лапид: Сделка США и Ирана является шокирующим провалом, за который ответственен Нетаньяху

Соглашение между США и Ираном является «шокирующим провалом», ответственность за него лежит на премьер-министре Израиля Биньямине Нетаньяху. Об этом заявил лидер израильской оппозиционной партии «Еш Атид» («Есть будущее») Яир Лапид в своем аккаунте социальной сети X.

«Нам по-прежнему остается надеяться, что сообщения о заключении соглашения с Ираном не соответствуют действительности, но если это так, то это один из самых шокирующих провалов внешней политики и политики безопасности Израиля, и ответственность за это полностью лежит на Нетаньяху», — возмутился он.

С обвинениями в адрес Нетаньяху также выступил лидер левоцентристской партии «Авода» Яир Голан.

«Тяжелое утро для Израиля. Сегодня утром израильтяне проснулись и узнали о соглашении между США и Ираном, заключенном в обход Израиля. Одним росчерком пера были сведены на нет огромные военные достижения, завоеванные мужеством наших пилотов и ценой крови наших бойцов, в то время как Нетаньяху стоял в стороне — слабый, больной, изолированный и бессильный», — резюмировал политик.

Ранее стало известно, что Израиль остался недоволен мирным соглашением США и Ирана. По данным источника газеты The New York Times, особое возмущение связано с тем, что сделка позволит вернуть средства в казну Исламской Республики вместо «создания условий для краха режима».