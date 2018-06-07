Путин предрек Украине развал в случае наступления на Донбасс

Президент России Владимир Путин пригрозил Украине развалом в случае, если она воспользуется чемпионатом мира по футболу для начала наступления на Донбассе. Об этом он заявил в ходе прямой линии. Прямую трансляцию ведет телеканал «Россия 24» на YouTube.

О готовящихся активных боевых действиях в период соревнований предупредил писатель Захар Прилепин. «Если это случится, думаю, это будет иметь очень тяжелые последствия для украинской государственности в целом», — подчеркнул президент России.

Путин также выразил надежду, что эта «провокация» украинских властей все же не произойдет. «Мы оказываем обеим непризнанным республикам (Донецкой и Луганской народным республикам, ДНР и ЛНР — прим. «Ленты.ру») помощь и будем делать это дальше», — заявил он.

Российский лидер отметил, что действующие украинские власти не в состоянии решить вопрос с ЛНР и ДНР, в том числе и потому, что им не нужны избиратели с этих территорий. Он подчеркнул, что в последнее время обстрелы мирных граждан усилились, о чем свидетельствуют данные инспекторов ОБСЕ. «Как можно решать эту проблему, считая эти территории своими и организуя там полную блокаду? (...). Мне кажется, что Украина, вступая в новый политический цикл, только усугубляет ситуацию», — заключил Путин.

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