Подсчитаны убитые мирные жители Донбасса

Жертвами вооруженного конфликта на юго-востоке Украины стали более 2540 мирных жителей. Об этом в субботу, 21 апреля, сообщается в Twitter-аккаунте управления ООН по координации гуманитарной деятельности в стране.

«Более 2540 гражданских лиц погибли и 9000 получили ранения в результате боевых действий на востоке Украины, которые начались четыре года назад. Число погибших растет почти каждый день», — говорится в сообщении.

21 апреля координатор гуманитарных программ ООН по Украине Нил Уолкер сообщил, что у агентств организации есть лишь три процента от суммы, необходимой для оказания помощи жителям юго-востока Украины. Он призвал стороны конфликта принять меры для соблюдения международного гуманитарного права.

20 февраля президент Украины Петр Порошенко подписал закон о реинтеграции Донбасса. Документ позволяет президенту объявлять военное положение и вводить войска на любые территории, в любой период и на неопределенный срок. Согласно этому закону антитеррористическая операция (АТО) на юго-востоке страны будет переформатирована, а ее командование перейдет Вооруженным силам Украины (ВСУ).

Киев в апреле 2014 года начал АТО против самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик, которые объявили независимость после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Всего же, по данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.

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