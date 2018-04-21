ООН заявила о нехватке средств на гумпомощь Украине

У гуманитарных агентств ООН есть лишь три процента от суммы, необходимой для оказания помощи жителям юго-востока Украины. Об этом сообщил координатор гуманитарных программ ООН по Украине Нил Уолкер, передает РИА Новости.

По его словам, гуманитарные организации должны собрать 187 миллионов долларов, но программа практически не получила необходимые средства. Уолкер призвал стороны конфликта принять меры для соблюдения международного гуманитарного права. Он также попросил государства срочно отреагировать на нехватку 97 процентов средств.

20 февраля Порошенко подписал закон о реинтеграции Донбасса. Документ позволяет президенту объявлять военное положение и вводить войска на любые территории, в любой период и на неопределенный срок.

Киев в апреле 2014 года начал военную операцию против самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик, которые провозгласили независимость после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По данным ООН, жертвами конфликта стали больше 10 тысяч человек.

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