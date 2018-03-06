Раскрыты подробности новой военной операции Киева в Донбассе

Начало операции Объединенных сил в Донецкой и Луганской областях Украины будет санкционировано указом президента страны Петра Порошенко, который может быть подписан в ближайшее время. Об этом сообщил офицер управления правового обеспечения Генерального штаба Вооруженных сил Украины (ВСУ) Юрий Бобров, передает РИА Новости.

«Операция Объединенных сил начинается с введением соответствующего указа президента Украины о начале проведения операции», — сказал Бобров. Отвечая на вопрос о командующем Объединенными силами, он сообщил, что в ближайшее время кандидатура на этот пост будет утверждена. По его словам, главным кандидатом на должность стал генерал с боевым опытом, который принимает участие в военной операции в регионе.

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Также Бобров заявил, что антитеррористическая операция (АТО) и новая операция Объединенных сил «не исключают одна другую». «АТО была объявлена в 2014 году, она продолжается и, вне зависимости от выполнения закона [о реинтеграции Донбасса], решение о продлении или прекращении этой операции будет приниматься руководителем антитеррористического центра при Службе безопасности Украины», — подчеркнул он. Бобров полагает, что АТО продолжат и после начала новой военной операции Киева в Донбассе.

О завершении АТО в Донецкой и Луганской областях 22 февраля объявил начальник Генштаба ВСУ Виктор Муженко. Он отметил, что изменение формата военной операции позволит «более эффективно и в рамках правового поля» задействовать военнослужащих ВСУ. По словам Муженко, смена формата вызвана подписанным Петром Порошенко законом о реинтеграции Донбасса.

Президент Украины подписал закон о реинтеграции Донбасса 20 февраля. Документ позволяет главе государства объявлять военное положение и вводить войска на любые территории, в любой период и на неопределенный срок. Россия официально признана страной-оккупантом территорий Луганской и Донецкой областей. При этом на этапе рассмотрения документа в Верховной Раде была отвергнута поправка, согласно которой Донецкая и Луганская самопровозглашенные республики получали бы статус террористических организаций.

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