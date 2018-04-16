МИД Украины призвал готовиться к «худшему сценарию» в Донбассе

Киев считает вероятным «нанесение Россией удара» по Украине после произошедшего в Сирии. Об этом «Укринформу» рассказал заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар.

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«Стопроцентно о возможной реакции России на действия западных союзников в Сирии не скажет никто, поскольку неизвестно, что в голове у господина [президента России Владимира] Путина. Но готовиться надо к худшему. На прошлой неделе вместе со словацким коллегой (госсекретарем Министерства иностранных дел Словакии Лукашем Паризеком — прим. «Ленты.ру») я был на востоке [Украины], и мы увидели, что наши защитники готовятся к оборонительным действиям и к худшему сценарию», — сообщил Боднар.

Он указал, что украинские дипломаты работают над тем, чтобы сместить фокус внимания мировой общественности с событий в Сирии на Украину, поскольку на востоке этой страны возможен «очередной удар со стороны России, который надо будет отбивать всем миром». «Украина будет отражать его физически, а весь цивилизованный Запад будет делать это политически и ангажировать мировое противодействие агрессору», — заявил замминистра.

США, Франция и Великобритания ночью 14 апреля вместе нанесли удары по сирийским объектам, где, предположительно, производилось и хранилось химическое оружие. Поводом послужило сообщение о его применении в сирийской Восточной Гуте. Ответственность за произошедшее западные страны возложили на сирийских военных. ОЗХО информацию о химатаке пока не подтвердила. Российская сторона называет подобные обвинения провокацией.

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