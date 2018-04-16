Глава МВД Украины раскрыл свой план «деоккупации» Донбасса

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков в интервью «Украинской правде» предложил свой план «деоккупации» частей Донецкой и Луганской областей, которые не контролируются Киевом.

«У меня есть свой план. Он называется "тактика мелких шагов, которым аплодируют все". Я не считаю, что реинтегрировать можно сразу всю территорию оккупированного Донбасса. "Голубых касок" столько нет — на всю территорию. Поэтому я предлагаю, условно говоря, взять сначала отдельно Горловку или Новоазовский район», — рассказал Аваков.

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«План такой: заходят миротворцы и встают на границе условного города Горловка или сельского Новоазовского района. Границу с оккупированной территорией сразу берут под контроль и "голубые каски", и украинские пограничники. Внутрь этой вернувшейся в Украину территории заходят органы украинской юстиции и проводят выборы по нашему закону», — продолжил министр.

По его словам, Киеву должно быть «пофиг» на то, кто одержит победу на этих выборах. Как считает Аваков, главная задача Киева — сформировать переходную администрацию: «На основе этих новых, избранных по украинскому закону органов и представителей государственной власти Украины. Туда должна прийти центральная власть вместе с украинскими полицейскими силами».

Следующим шагом со стороны Украины должно стать принятие закона об амнистии и «закона о коллаборантах», добавил министр.

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«Это касается обычного человека, вынужденного жить и работать на оккупированных территориях. Нужно определить статус каждого человека. Официально установить, что он такой же гражданин Украины, как и все остальные. Он или жертва, которых большинство, или участник, но не критический. Или все же заслуживает меры порицания», — сказал он.

Также, по словам Авакова, нужно будет решить вопрос о специальном экономическом статусе территорий, для восстановления которых глава украинского МВД предполагает привлечь средства западных партнеров и бюджетные деньги.

Министр подчеркнул, что в случае успеха в одном районе Киеву следует повторить этот опыт и в других районах Донецкой и Луганской областей. «Будут нюансы, связанные с особенностями переходного периода. Я думаю, что люди с оккупированных территорий будут поражены в правах в отношении выборов в центральные органы власти — парламента, президента и так далее. Но это нормальная международная практика», — добавил Аваков.

Аваков 6 апреля заявил, что МВД готовится к операциям по «деоккупации» неподконтрольных Киеву территорий Донецкой и Луганской областей.

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Украинский президент Петр Порошенко подписал закон о реинтеграции Донбасса 20 февраля. Документ позволяет главе государства объявлять военное положение и вводить войска на любые территории, в любой период и на неопределенный срок. Россия официально признана страной-оккупантом территорий Луганской и Донецкой областей. При этом на этапе рассмотрения документа в Верховной Раде была отвергнута поправка, согласно которой Донецкая и Луганская самопровозглашенные республики получали бы статус террористических организаций.

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