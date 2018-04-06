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МВД Украины приготовилось к «деоккупации Донбасса»

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Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что ведомство готовится к операциям по «деоккупации» неподконтрольных Киеву территорий Донецкой и Луганской областей. Об этом сообщается на сайте МВД.

«Сегодня мы рассматриваем несколько вариантов развития сценария на востоке. Мы понимаем, что освобождение территории Донбасса и восстановление контроля над восточной границей будет полицейской операцией с привлечением миротворческих сил, а не военной», — сказал он.

Аваков добавил, что силы МВД — полиция и Национальная гвардия — ведут подготовку к подобному развитию событий.

5 апреля президент Украины Петр Порошенко объявил, что антитеррористическая операция (АТО) в Донецкой и Луганской областях Украины завершится в мае 2018 года. «Мы переходим к другому формату обороны страны в соответствии с принятым законом — парламент поддержал мой законопроект о реинтеграции Донбасса», — подчеркнул украинский лидер.

В марте Порошенко назначил на должность командующего операцией Объединенных сил в Донецкой и Луганской областях страны заместителя начальника Генштаба Вооруженных сил Украины генерал-лейтенанта Сергея Наева. Президент Украины указал, что поставил перед Наевым задачу укрепить ВСУ настолько, чтобы они были способными не только к обороне, но и к освобождению «оккупированных территориий».

Украинский президент подписал закон о реинтеграции Донбасса 20 февраля. Документ позволяет главе государства объявлять военное положение и вводить войска на любые территории, в любой период и на неопределенный срок. Россия официально признана страной-оккупантом территорий Луганской и Донецкой областей. При этом на этапе рассмотрения документа в Верховной Раде была отвергнута поправка, согласно которой Донецкая и Луганская самопровозглашенные республики получали бы статус террористических организаций.

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