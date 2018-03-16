Порошенко назначил командующего новой военной операцией в Донбассе

Президент Украины Петр Порошенко назначил на должность командующего операцией Объединенных сил в Донецкой и Луганской областях страны заместителя начальника Генштаба Вооруженных сил Украины (ВСУ) генерал-лейтенанта Сергея Наева. Об этом он сообщил в Facebook.

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Порошенко указал, что поставил перед Наевым задачу укрепить ВСУ настолько, чтобы они были не только обороноспособными, но и были способны освободить «оккупированные территории» (неподконтрольные Киеву части Донбасса).

Также президент Украины подтвердил, что антитеррористическая операция (АТО) будет формально завершена, а на смену ей придет так называемая операция Объединенных сил. «Теперь уже и юридически АТО завершается. Спасибо Верховной Раде, которая поддержала большинством президентский закон», — написал он в Twitter.

О завершении АТО в Донецкой и Луганской областях 22 февраля объявил начальник Генштаба ВСУ Виктор Муженко. Он отметил, что изменение формата военной операции позволит «более эффективно и в рамках правового поля» задействовать военнослужащих ВСУ. По словам Муженко, смена формата вызвана подписанным Порошенко законом о реинтеграции Донбасса.

Украинский президент подписал закон о реинтеграции Донбасса 20 февраля. Документ позволяет главе государства объявлять военное положение и вводить войска на любые территории, в любой период и на неопределенный срок. Россия официально признана страной-оккупантом территорий Луганской и Донецкой областей. При этом на этапе рассмотрения документа в Верховной Раде была отвергнута поправка, согласно которой Донецкая и Луганская самопровозглашенные республики получали бы статус террористических организаций.

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