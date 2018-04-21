США заметили пытки и коррупцию на Украине

Бюро Госдепа США по вопросам демократии, прав человека и труда отчиталось о массовых нарушениях прав человека на Украине в прошлом году. Документ был опубликован на сайте внешнеполитического ведомства.

Отчет охватывает всю Украину, а также самопровозглашенные Луганскую и Донецкую республики (ЛНР и ДНР) и Крым, который США считают украинским. Ответственность за правонарушения на неподконтрольных украинским властям территориях Госдеп возлагает на Россию.

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Отдельный раздел рассказывает о «широкомасштабной коррупции на правительственном уровне; цензуре; блокировке сайтов; неспособности правительства привлечь к ответственности причастных к насилию над активистами (...) и насилии в отношении этнических меньшинств и активистов ЛГБТ-сообщества».

Кроме того, Госдеп заявляет, что как украинские правительственные силы, так и «контролируемые Россией» войска применяли насилие и пытки по отношению к солдатам и гражданским лицам. В числе наиболее серьезных нарушений в отчете указаны «незаконные убийства и политически мотивированные исчезновения в контексте конфликта в Донбассе», незаконные аресты и задержания, коррумпированная судебная система, нарушения условия содержания в тюрьмах.

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Правонарушениям в Крыму посвящен отдельный раздел доклада. Эксперты американского ведомства выявили на территории полуострова случаи исчезновения людей по политическим мотивам, ограничения свободы выражения и пытки.

В Госдепе подчеркнули, что украинское правительство не принимает необходимые меры по пресечению правонарушений, не преследует и не наказывает большинство должностных лиц, совершивших злоупотребления, в результате чего в стране наблюдается безнаказанность. Также в докладе указано, что экспертам не удалось собрать полные данные по Донбассу и Крыму, поскольку власти Украины не могут обеспечить контроль над этими территориями, а российское руководство отказывается расследовать указанные правонарушения.

Крым вошел в состав России в марте 2014 года после референдума, на котором подавляющее большинство жителей полуострова высказалось за этот вариант развития событий. Киев и ряд западных стран, в том числе США, отказываются признавать итоги референдума, Москва же настаивает, что Крым был присоединен на законных основаниях. Кроме того, Украина и страны Запада неоднократно обвиняли Россию в том, что она участвует в вооруженном конфликте в Донбассе. Москва отрицает эти обвинения и опровергает любую информацию о присутствии своих военных на юго-востоке Украины.

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