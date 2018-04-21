Бывший СССР
 
Последние новости
Умерла актриса Нина Дорошина
Одноразовые мангалы предложили запретить
Дзюба все-таки пожалел миллионы за право сыграть против «Зенита»
Летающие «Терминаторы» научатся уходить от ракет противника
Звезду «Тайн Смолвиля» арестовали за вербовку в сексуальное рабство
Назван преемник Венгера в «Арсенале»
Москва призвала Лондон объясниться из-за новых показаний по делу Скрипаля
Украина признала невозможность вернуть Крым
Япония обнаружила в Тихом океане китайские военные корабли
Новости партнеров

США заметили пытки и коррупцию на Украине

Перейти в «Мою Ленту»

Бюро Госдепа США по вопросам демократии, прав человека и труда отчиталось о массовых нарушениях прав человека на Украине в прошлом году. Документ был опубликован на сайте внешнеполитического ведомства.

Отчет охватывает всю Украину, а также самопровозглашенные Луганскую и Донецкую республики (ЛНР и ДНР) и Крым, который США считают украинским. Ответственность за правонарушения на неподконтрольных украинским властям территориях Госдеп возлагает на Россию.

Отдельный раздел рассказывает о «широкомасштабной коррупции на правительственном уровне; цензуре; блокировке сайтов; неспособности правительства привлечь к ответственности причастных к насилию над активистами (...) и насилии в отношении этнических меньшинств и активистов ЛГБТ-сообщества».

Кроме того, Госдеп заявляет, что как украинские правительственные силы, так и «контролируемые Россией» войска применяли насилие и пытки по отношению к солдатам и гражданским лицам. В числе наиболее серьезных нарушений в отчете указаны «незаконные убийства и политически мотивированные исчезновения в контексте конфликта в Донбассе», незаконные аресты и задержания, коррумпированная судебная система, нарушения условия содержания в тюрьмах.

Правонарушениям в Крыму посвящен отдельный раздел доклада. Эксперты американского ведомства выявили на территории полуострова случаи исчезновения людей по политическим мотивам, ограничения свободы выражения и пытки.

В Госдепе подчеркнули, что украинское правительство не принимает необходимые меры по пресечению правонарушений, не преследует и не наказывает большинство должностных лиц, совершивших злоупотребления, в результате чего в стране наблюдается безнаказанность. Также в докладе указано, что экспертам не удалось собрать полные данные по Донбассу и Крыму, поскольку власти Украины не могут обеспечить контроль над этими территориями, а российское руководство отказывается расследовать указанные правонарушения.

Крым вошел в состав России в марте 2014 года после референдума, на котором подавляющее большинство жителей полуострова высказалось за этот вариант развития событий. Киев и ряд западных стран, в том числе США, отказываются признавать итоги референдума, Москва же настаивает, что Крым был присоединен на законных основаниях. Кроме того, Украина и страны Запада неоднократно обвиняли Россию в том, что она участвует в вооруженном конфликте в Донбассе. Москва отрицает эти обвинения и опровергает любую информацию о присутствии своих военных на юго-востоке Украины.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Названы сроки первых поставок оружия из США на Украину
Байден похвастался увольнением генпрокурора Украины за шесть часов
Трамп призвал расследовать вмешательство Украины в американские выборы
Другие материалы рубрики
Бывший СССР00:0021 апреля

Президентский отжим

Порошенко припомнили старые грехи. Теперь у него серьезные проблемы
14:5020 апреля

«Господин с востока» вывалил мусор на дорогу в Польше и получил его обратно

22:5220 апреля

Россия и Украина разорвали информационное сотрудничество

09:0620 апреля

Оппозиция в Армении решила блокировать дороги

Бывший СССР00:0719 апреля

«Разводят тут армянский Афганистан»

В Ереване продолжаются протесты. Майдан не за горами?
07:16Сегодня

Украина признала невозможность вернуть Крым

15:1519 апреля

Украинский депутат избил коллегу после телеэфира

03:32Сегодня

ООН заявила о нехватке средств на гумпомощь Украине

Бывший СССР00:00 7 апреля

Не устоял

Главного борца с украинской коррупцией заподозрили в коррупции
20:2720 апреля

Белорусов осудили за чаепитие в квартире

14:2818 апреля

Украинские радикалы испортили памятники в честь российских городов-героев

02:24Сегодня

Водитель отказался помогать полиции и бросил автобус с задержанными в Ереване

Россия
«Многие пожалели о своем решении»
Русские уезжали в Америку и пытались стать элитой. Получилось не у всех
На Серпуховских чиновников завели два уголовных дела
Александр Белов (Поткин)«Я — жертва антисемитизма»
Националист Поткин о Гитлере, пророчествах Ванги и шутках над евреями
Заключенные оренбургской колонии начали голодовку после распыления газа в камеры
«Они балансируют на грани»
Бедных россиян становится все больше. Многие никогда не выберутся из нищеты
«Это война против собственного народа»
Россия решила ответить на санкции. Тысячи россиян лишатся лекарств и умрут
Московская электричка начала разваливаться на ходу
Все материалы
Мир
Нищий рай
Куба тянется к Америке и забыта Россией. Кастро — всё
США отвели особую роль истребителям F-22 во время удара по Сирии
Художник из вас так себе
Что вы знаете о Гитлере: тест «Ленты.ру»
Британцы пожаловались на наличие «Новичка» в Солсбери
Великобритания определила главных подозреваемых в «деле Скрипалей»
В китайском интернате решили угомонить строптивого ученика и задушили его
Трамп рассердился из-за несвоевременного звонка Путину
Все материалы
Бывший СССР
Президентский отжим
Порошенко припомнили старые грехи. Теперь у него серьезные проблемы
США заметили пытки и коррупцию на Украине
«Разводят тут армянский Афганистан»
В Ереване продолжаются протесты. Майдан не за горами?
Россия и Украина разорвали информационное сотрудничество
Армянский бунт
Почему в Ереване штурмуют парламент и дерутся с полицией
Украина признала невозможность вернуть Крым
ООН заявила о нехватке средств на гумпомощь Украине
Все материалы
Экономика
Трубу шатали
Европа ждет «Северный поток-2». Украине останутся крошки
ОПЕК ответила на претензии Трампа
Минфин назвал условия возвращения рубля к прежнему курсу
Регионы просят тепла
Как может измениться рынок теплоэнергетики к 2025 году
«Нафтогаз» улыбнули действия «Газпрома»
России отвели мало времени для экономических реформ
«Нафтогаз» провалил переговоры с «Газпромом»
Все материалы
Силовые структуры
«Он знал, что в пакете, не дурак»
Российский полковник брал деньги у воров и поплатился
Цепные псы
Они наплевали на закон и открыли охоту на авторитетов. Их прозвали «Белой стрелой»
Тамбовский волк
Российский егерь упорно преследовал браконьеров. Его убили и закопали с собаками
Полковнику СК дали 13 лет по делу о взятках
Темные времена
Лихие 90-е: спецпроект «Ленты.ру»
Пыткам «русского Илона Маска» кипятильником нашли объяснение
Россиянин выбросил кота с девятого этажа на соседский Infiniti
Все материалы
Наука и техника
Папа, не надо!
Бородатый мужик увел ребенка в лес и заставил убивать: God of War
Опять мимо
Система нагревания табака опасна для человека
Лев Троцкий«Еврей правит вами, русскими христианами»
Почему Троцкий проиграл Сталину
Индия откажется от собственных винтовок ради автомата Калашникова
Летающие «Терминаторы» научатся уходить от ракет противника
Российские «Таран» и «Сапсан» уничтожат американских «Гремлинов»
Умер космонавт Владимир Ляхов
Все материалы
Спорт
Арсен ВенгерПорох кончился
Главный неудачник английского футбола собрался на пенсию
Назван преемник Венгера в «Арсенале»
Дзюба все-таки пожалел миллионы за право сыграть против «Зенита»
Аршавин узнал о решении Венгера уйти и загрустил
В Мексике украли и сразу нашли Кубок УЕФА
Швеция отказалась от Ибрагимовича
МОК поддержал новые санкции против россиян
Все материалы
Культура
«Мы так и не смогли узнать, кому бросаться в ноги»
Многомиллионная стройка и щедрые дары: Третьяковку ждут огромные перемены
«Грязная сторона раскованного поведения»
Оголенные девицы, пьянь и псы в объективе самого дикого фотографа современности
Игра была равна
Кино недели: от «Тренера» до «Свиньи»
Михалков заговорил о европейском гражданстве
Звезду «Тайн Смолвиля» арестовали за вербовку в сексуальное рабство
Актер из «Доктора Живаго» рассказал о пользе рака простаты
Умер диджей Avicii
Все материалы
Интернет и СМИ
Богом забытые
Фотографы расчехляют камеры в неожиданных местах и меняют мир
Недалекие
Суровые русские, кислые американцы, сексуальные индусы и исламский мир без купюр
«Если вы это читаете, вы и есть сопротивление»
Роскомнадзор борется с Telegram. Страдает весь интернет
В США нашли способ бесконечно избегать блокировки Telegram
В ФСБ придумали новую причину блокировки Telegram
Роскомнадзор добрался до серверов Microsoft
Роскомнадзор начал блокировать VPN и прокси-серверы
Все материалы
Ценности
Ультраортодоксальные евреи-хасиды на празднике ПуримГорячие головы
Радикальных евреев боятся даже на родине. Они слишком модные
Григорий Лепс«У меня на кладбище знакомых больше, чем живых»
Он развлекал бандитов, проигрывал деньги и нарушал заповеди. Теперь даже не пьет
Шальные пижоны
Секс-символы эпохи кровавых войн, диско и тяжелого рока
Лагерфельд поплатился за поддержку насильников
Ким Кардашьян спасет толстых женщин
В Милане построили мистический лабиринт
Появился новый вид пластики груди
Все материалы
Путешествия
Нестроевые командиры
Чем на самом деле живет Чечня: женщины, алкоголь и автомобили
Every year thousands of devotees seek fortune in the goddess Erzulie At 150 kilometers from Port au Prince, Haiti's capital, a waterfall flows. Thousands of pilgrims come to the place where they say appeared Erzulie, the goddess of love and beauty then camouflaged in the Virgin of Miracles. The offering becomes a ritual show in search of fortune in the poorest country of America, beaten in 2010 by earthquakes, disease and misery.«Это проклятое место»
Разруха, колдовство и нищета. Репортаж из ада на Земле
Потерянный рай
Его жители были богаты, а храмы — роскошны. Теперь это город-призрак
Молодожены получили парковку вместо роскошной виллы
Турист приложился к кокаину на могиле Эскобара
Пчелы сорвали рейс в Крым
Российский лоукостер заставит постоять во время рейса
Все материалы
Из жизни
Больше ада и леопарда
Оголенные фрики уходят в отрыв на легендарном фестивале
«Не пьют, не курят, не смотрят порно»
Индийцы бросили есть топленое масло и помешались на бодибилдинге
«Через 15 секунд вы умрете»
Он мечтал подарить людям смерть и изобрел будку самоубийств
Женщина нашла скрытую камеру в туалете Starbucks
Огромную речную акулу заметили впервые за десять лет и сразу съели
В Англии поищут готового жениться на курице мужчину
Пытавшемуся вылечить ВИЧ мочой мужчине дали пожизненное за массовое заражение
Все материалы
Неизвестные «Фольксвагены»
«Народные автомобили», о которых вы не подозревали
Тракторный дрэг-рейсинг
История, правила и участники самого безбашенного соревнования в мире
Тест: существуют ли грузовики Kia, Volvo и Ferrari?
Угадываем производителей легковушек, которые замечены в производстве грузовиков
Шоколад ни в чем не виноват
Тест Geely Atlas: китайца, который хочет позавтракать Kia Sportage и пообедать Nissan X-Trail
Компания BMW показала сросшиеся «ноздри» электрокроссовера
Главного моториста Porsche арестовали из-за «дизельгейта»
Чехи проехали на ВАЗ-2101 кругосветку и подарили машину «АвтоВАЗу»
Все материалы
Московское бремя
Ад в Подмосковье отменяется. Там будет рай
Реальные бабки
Пенсионеров лишают жилья. Но они не сдаются
Дайте две
Цены на квартиры в России упали. Но можно сэкономить еще больше
Пермский альфонс уговорил женщину продать две квартиры и почку
Архитекторы придумали складной небоскреб для катастроф
В Крыму запретили строить жилье у моря
В московском метро задумали ввести паспортный контроль
Все материалы