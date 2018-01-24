Байден похвастался увольнением генпрокурора Украины за шесть часов

Бывший вице-президент США Джозеф Байден рассказал об обстоятельствах увольнения Виктора Шокина с поста генерального прокурора Украины. Об этом сообщает «Голос Америки».

«Я отчаянно взволнован регрессом в борьбе с коррупцией в Киеве. Вот вам один конкретный пример. Мне дали задание по Украине. Я помню, как отбыл туда, чтобы убедить нашу команду, что мы должны предоставить Украине долгосрочные кредитные гарантии. Я ездил в Киев 12-13 раз и в конце должен был объявить, что мы предлагаем еще один миллиард долларов кредитных гарантий. Я получил обещания от [президента Украины Петра] Порошенко и [бывшего премьер-министра Украины Арсения] Яценюка, что они будут предпринимать шаги по генеральному прокурору, но они этого не сделали», — заявил он, выступая в Совете международных отношений США.

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Затем Байден, по его словам, пригрозил от имени тогдашнего президента США Барака Обамы не предоставлять Киеву кредитные гарантии на миллиард долларов. «Они мне говорят: "Вы не имеете таких полномочий, вы не президент [Барак Обама], президент говорил, что даст". Я ответил: звоните ему. Я сказал, что вы не получаете миллиарда долларов, и я приеду через шесть часов, если ваш генпрокурор [Шокин] не будет уволен к тому времени, вы не получите денег. И тот сукин сын был уволен. И на его место поставили того (Юрия Севрука — прим. «Ленты.ру»), кому на то время доверяли», — добавил Байден.

Он посоветовал нынешнему президенту США Дональду Трампу и его администрации внимательно проверять то, каким образом украинские власти выполняют свои обещания. Он отметил, что коррупция остается самой главной проблемой Украины, а также рекомендовал Трампу и его команде фиксировать, что говорят и что не договаривают украинцы. Решение президента США предоставить Украине летальное оружие он назвал разумным.

О требовании Байдена уволить Шокина впервые стало известно в августе 2016 года. Политик рассказал, что свои требования он выдвинул в разговоре с Петром Порошенко.

Шокин был отправлен в отставку 29 марта 2016 года. В тот же день исполняющим обязанности генпрокурора назначили Юрия Севрука. Нынешний глава украинской прокуратуры Юрий Луценко высказывал желание занять этот пост в апреле 2016-го, однако не имел на это права из-за отсутствия соответствующего образования. В итоге он стал генеральным прокурором Украины 12 мая. В тот же день президент Порошенко подписал закон, позволяющий занять этот пост кандидату без высшего юридического образования.

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