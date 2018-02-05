Байдену пригрозили судом в США за слова о «сукином сыне» с Украины

Дочь бывшего генпрокурора Украины Виктора Шокина подаст в суд на бывшего вице-президента США Джо Байдена за то, что тот назвал ее отца сукиным сыном, когда рассказывал о его увольнении за шесть часов. Об этом сообщает издание «Українськi Новини», ссылаясь на Facebook журналиста Александра Зуба.

Девушка является гражданкой Штатов, поэтому суд состоится там. «Речь, скорее всего, пойдет не только о многомиллионной денежной компенсации, но и о публичных извинениях, что для политика такого уровня равносильно нокдауну на международной арене», — написал он.

Байден сможет избежать наказания только в случае, если докажет, что словосочетание «сукин сын» использовалось как связующее во фразе и для эмоционального усиления его высказывания, считает журналист.

Бывший генпрокурор Украины в свою очередь заявил, что слова бывшего вице-президента США станут дополнительным аргументом в судах о незаконности его увольнения. «Заявление Байдена в очередной раз подтвердило, что мое увольнение произошло незаконно, под давлением этого лица, которое осуществлялось на руководство нашего государства извне», — подчеркнул Шокин.

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24 января Джо Байден, выступая в Совете международных отношений США, похвастался, как вынудил руководство Украины за шесть часов уволить генпрокурора Виктора Шокина, пригрозив от имени тогдашнего президента США Барака Обамы не предоставлять Киеву кредитные гарантии.

«Я сказал, что вы не получаете миллиарда долларов, и я уезжаю через шесть часов, если ваш генпрокурор [Шокин] не будет уволен к тому времени, вы не получите денег. И тот сукин сын был уволен. И на его место поставили того (Юрия Севрука — прим. «Ленты.ру»), кому на то время доверяли», — рассказал бывший вице-президент США.

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