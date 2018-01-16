Всемирный банк пригрозил снять Украину с финансирования

Всемирный банк (ВБ) направил в Верховную Раду Украины письмо, в котором заявил о неприемлемости принятия закона об Антикоррупционном суде (АКС) в редакции, предложенной президентом Петром Порошенко. Об этом сообщает Strana.ua.

В учреждении требуют привести документ в соответствие с рекомендациями Венецианской комиссии. ВБ предупреждает, что от этого зависит получение гарантий банка на кредит размером в 800 миллионов долларов.

Основными требованиями Всемирного банка являются изменение подсудности АКС, а также квалификационных требований к судьям. Кроме того, наблюдательному совету должно быть предоставлено право ветировать кандидатуры неподходящих претендентов на должности судей. Отдельно отмечается, что участников совета должны делегировать не только международные организации, но и доноры, поддерживающие антикоррупционные реформы в Украине.

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Ранее аналогичные требования к законопроекту выдвинул Международный валютный фонд. МВФ обратился к главе администрации президента Игоря Райнину, рассчитывая, что президент Порошенко подаст в парламент исправленный закон. Тем не менее администрация заявила, что новый документ создавать не будет.

В свою очередь, ВБ заявляет, что этого и не требуется, достаточно внести все необходимые изменения в законодательном процессе.

В конце декабря Европейская комиссия обнародовала отчет о механизме приостановки режима визовой либерализации для Украины. В частности, украинским властям были выдвинуты дополнительные политические условия: для сохранения безвизового режима они обязаны проводить «антикоррупционные реформы» и не мешать работе прокуратуры, Национального антикоррупционного бюро и Национального агентства по борьбе с коррупцией.

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