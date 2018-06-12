В Донбассе заметили ряженых украинских солдат

Киев перебросил в город Счастье спецназовцев в российской военной форме, в зоне операции объединенных сил (ООС) планируются провокации. Об этом заявил официальный представитель Народной милиции ЛНР, подполковник Андрей Марочко на брифинге в ЛуганскИнформЦентре во вторник, 12 июня.

«Мы ожидаем вероятное проведение провокаций, направленных на обвинение Народной милиции и российских военнослужащих в терактах и актах насилия по отношению к мирным жителям Луганской области», — сказал подполковник.

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Он уточнил, что о прибытии группы украинских военнослужащих сообщили местные жители. «Украинские провокации могут послужить основанием для дискредитирующей информационной кампании, направленной против ЛНР и Российской Федерации», — добавил Марочко.

7 июня министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что Киев может вернуть контроль над всей территорией Донецкой и Луганской областей страны, не прибегая к помощи военнослужащих и миротворцев ООН. По словам Авакова, для освобождения Донбасса достаточно двух тысяч силовиков.

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