Украина отказалась признавать гражданскую войну в Донбассе

Министерство иностранных дел Украины потребовало от издания Deutsche Welle в своей статье исправить формулировку «гражданская война» по отношению к вооруженному конфликту в Донбассе. Об этом сообщила спикер Марьяна Беца, которую процитировали в Twitter-аккаунте украинского министерства.

«Неприемлемо, что DW пишет о "гражданской войне" в Украине. Это продолжающаяся агрессия России против Украины», – заявила она.

По ее словам, репортажи должны основываться на фактах. «Мы ожидаем уточнения и исправления статьи в соответствии с законом», — заключила Беца.

Словосочетание «гражданская война» (civil war) по отношению к конфликту в Донбассе было использовано в материале издания Deutsche Welle о переговорах глав МИД «нормандской четверки» в Берлине. На момент написания новости оно было заменено на словосочетание «конфликт на Восточной Украине» (conflict in eastern Ukraine).

Встреча министров иностранных дел государств «нормандской четверки» прошла 11 июня в Берлине. Переговоры продолжались более четырех часов. Главы МИД обсудили политические и экономические вопросы, в том числе освобождение заключенных, обеспечение безопасности в регионе, разведение сторон в станице Луганской, а также введение миротворцев.

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