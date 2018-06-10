На Украине рассказали о сроках возвращения Крыма и Донбасса

Киеву вряд ли удастся в ближайшее время вернуть контроль над Донбассом и Крымом. Такое мнение высказал в эфире ObozTV бывший руководитель главного следственного управления СБУ генерал-майор Василий Вовк.

«Сегодня объективная реальность и оперативная обстановка говорят о том, что в ближайшее время мы не видим возможности освобождения наших территорий. Ближайшее время — это пять, десять, пятнадцать лет», — пояснил он.

При этом Вовк отметил, что около 80 процентов жителей Донбасса выступают против возвращения региона в состав Украины. «Я мог бы сказать, что "они все патриоты, их ущемляют", но они почти все получили российские паспорта», — уточнил он. «Надо говорить правду, а не смешить людей, что "весь Донбасс на 99 процентов готов завтра вернуться в Украину". Мы же знаем реальную ситуацию: даже не оккупированные территории, а те, которые находятся вокруг них, в "серой зоне" и дальше, больше смотрят в сторону России», — добавил генерал-майор.

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По его словам, в Крыму «ненавидят Украину», а украинские паспорта держат для того, чтобы «приехать в Украину, получить загранпаспорт и по безвизу летать за границу».

Крым вошел в состав России в марте 2014 года. 16 марта в регионе состоялся референдум, в ходе которого, по официальным данным, подавляющее большинство проголосовавших высказались за присоединение к России. 18 марта решение о принятии полуострова в состав РФ огласил во внеочередном послании Федеральному собранию президент России Владимир Путин. Киев отказался признать результаты плебисцита. В Москве отмечают, что процедура присоединения региона соответствовала нормам международного права.

Вооруженный конфликт в Донбассе начался в апреле 2014 года после попытки новых киевских властей подавить силой выступления в Донецкой и Луганской областях.

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