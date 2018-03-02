В Киеве констатировали превращение Крыма в «непотопляемый авианосец»

Россия продолжает наращивать военный потенциал в Крыму, полуостров превращен в «непотопляемый авианосец». С таким заявлением в эфире Radio Hayat выступил генерал-лейтенант, бывший заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины (ВСУ) Игорь Романенко. Видеозапись доступна в Facebook (с 2:22).

«Россия во главе со своим верховным главнокомандующим в лице [президента РФ Владимира] Путина наращивает свой военный потенциал непосредственно в Крыму. Путин неоднократно делал заявления, что Крым — это неприступная крепость. Это одно название, непотопляемый авианосец — второе название», — сказал Романенко.

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«Суть от смены названий не меняется — за эти годы после аннексии (Киев считает вхождение Крыма и Севастополя в состав России в 2014 году незаконным — прим. "Ленты.ру") были наращены военные потенциалы по этим направлениям. И наземные войска, и оружие, современное, я это подчеркиваю, современное — туда завозились средства ПВО, новая артиллерия и танки, авиация — то, что они выпускают модернизированное, новое — это заводится в Крым. Это военно-космические комплексы, в том числе, С-300, С-400, МиГ, Су, с последними модернизациями то, что выпущено — завозится. С возможностями по пуску ядерных ракет, крылатых ракет, ядерного оружия», — добавил он.

Крым вошел в состав России в марте 2014 года. 16 марта в регионе состоялся референдум, в ходе которого, по официальным данным, подавляющее большинство проголосовавших высказались за присоединение к России. 18 марта решение о принятии полуострова в состав РФ огласил во внеочередном послании Федеральному собранию президент России Владимир Путин. Киев отказался признать результаты плебисцита. В Москве отмечают, что процедура присоединения региона соответствовала нормам международного права.

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