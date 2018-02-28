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Крым решил засудить Украину

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Власти Крыма направят в украинские суды десятки исков с требованием возместить ущерб из-за энергетической блокады полуострова. Об этом агентству РИА Новости рассказал руководитель экспертного совета по международно-правовым вопросам при правительстве автономной республики Александр Молохов.

«Мы готовим несколько десятков исков, потому что довольно большое количество людей пострадало в результате блэкаута 2015 года. Среди наших потенциальных клиентов в том числе молокозавод в Алуште, у которого испортилась продукция из-за перебоев с электричеством. Мы готовим масштабное юридическое наступление», — сказал он.

Молохов пояснил, что иски будут подаваться в течение года, и призвал пострадавших от действий украинских радикалов крымчан обращаться в рабочую группу.

В ноябре 2015 года полуостров был обесточен после подрыва опор высоковольтной линии электропередачи, связывающие полуостров с территорией Украины. В республике ввели режим ЧС и веерное отключение электричества. Велись ускоренные работы по строительству энергомоста через Керченский пролив. Последняя (четвертая) линия в мае 2016 года была запущена в присутствии президента России Владимира Путина.

Ответственность за энергоблокаду официально на себя никто не взял. Однако известно, что доступ ремонтников к подорванным опорам ЛЭП был блокирован членами запрещенных в России организаций «Правый сектор» и Меджлис крымско-татарского народа.

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