Крым оценил идею восславить «сопротивление полуострова российской оккупации»

Оккупационными в Крыму всегда считались украинские войска, а не российские. Об этом в своем Facebook написал глава Крыма Сергей Аксенов, комментируя идею киевских властей учредить на Украине новую памятную дату — День сопротивления Крыма российской оккупации.

«Не знаю, что именно они там собираются праздновать и о каком сопротивлении идет речь, если воссоединение Крыма с Россией прошло мирно и без единого выстрела. А крымчане встречали "вежливых людей" как своих спасителей и освободителей. В качестве оккупационных воспринимались как раз украинские войска», — написал он.

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Также Аксенов рассказал, с какими событиями у крымчан ассоциируется день 26 февраля, который и предложили восславить в Киеве. «26 февраля — это день крымского сопротивления киевскому режиму. В этот день тысячи людей вышли на митинг в Симферополе, чтобы защитить свободу и демократию от завезенных с территории Украины бандеровских банд, боевиков запрещенного в России Меджлиса крымско-татарского народа и ваххабитов, которые пошли на штурм здания Верховного Совета Крыма. Кстати, уже 27 февраля всех этих отморозков как ветром сдуло с симферопольских улиц, все они попрятались по своим норам и больше не высовывались», — отметил глава Крыма.

«По большому счету, сопротивление крымчан политике насильственной украинизации и русофобии началось в январе 1991 года, когда подавляющее большинство жителей полуострова высказалось на референдуме за восстановление Крымской автономии в составе СССР. Сопротивление продолжалось почти четверть века и завершилось мартовским референдумом 2014 года о воссоединении с Россией», — заключил Аксенов.

20 февраля первый заместитель министра информационной политики Украины Эмине Джапарова предложила учредить в стране День сопротивления Крыма российской оккупации. Она отметила, что документ с соответствующей инициативой был передан в администрацию президента Украины Петра Порошенко еще в прошлом году. В качестве памятной даты предлагается установить 26 февраля, причины выбора именно этой даты не уточняются.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, на котором 90 процентов проголосовавших выступили за воссоединение полуострова с Россией. В том же месяце соответствующий закон подписал российский лидер Владимир Путин. Большинство западных стран не признают Крым частью России и считают результаты референдума незаконными. Москва настаивает, что полуостров вошел в состав РФ на законных основаниях.

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