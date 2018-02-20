На Украине появится День сопротивления Крыма российской оккупации

Первый заместитель министра информационной политики Украины Эмине Джапарова предложила учредить в стране новый праздник — День сопротивления Крыма российской оккупации. Об этом сообщает «Интерфакс».

Джапарова отметила, что документ с соответствующей инициативой был передан в администрацию президента Украины Петра Порошенко еще в прошлом году. В качестве памятной даты предлагается установить 26 февраля, причины выбора даты не уточняются.

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«Это важно потому, что российская пропаганда пытается доказать, что был так называемый референдум, что сопротивления нет и что все люди в Крыму настроены пророссийски», — заявила представитель министерства.

По ее же мнению, «сопротивление российской оккупации на полуострове — налицо», свидетельством чему якобы служат 64 крымчанина, являющиеся «политзаключенными Кремля». Также Джапарова подчеркнула, что «100 детей крымских татар воспитываются без отцов», поскольку те находятся в заключении в России по «политическим мотивам».

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, на котором 90 процентов проголосовавших выступили за воссоединение полуострова с Россией. В том же месяце соответствующий закон подписал российский лидер Владимир Путин. Большинство западных стран не признают Крым частью России и считают результаты референдума незаконными. Москва настаивает, что полуостров вошел в состав РФ на законных основаниях.

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