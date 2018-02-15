Украинский генерал рассказал о возможности утопить Крым в крови

Украинские военнослужащие могли в 2014 году утопить Крым в крови, считает заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) страны генерал-полковник Михаил Коваль. Об этом он сказал на допросе по делу о государственной измене бывшего президента Украины Виктора Януковича в Оболонском районном суде Киева, передает «Укринформ».

Коваль назвал верными действия главы СНБО Александра Турчинова, который весной 2014 года занимал должность исполняющего обязанности президента Украины, по выводу из Крыма украинских войск в марте 2014 года.

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«Мы спланировали и начали выводить силы и средства к границе с Украиной с целью отражения агрессии. Я вам даю 200 процентов гарантий, что если бы прозвучал первый выстрел — был бы Крым утоплен в крови», — сказал Коваль.

В начале февраля адвокат Януковича Виталий Сердюк опубликовал копии протоколов допроса Игоря Тенюха, который в феврале-марте 2014 года занимал должность исполняющего обязанности министра обороны Украины. Тот утверждал, что окончательное решение о выводе украинских войск из Крыма в 2014 году приняли бывший глава администрации президента Украины Сергей Пашинский и экс-руководитель Национальной гвардии страны Степан Полторак, ныне занимающий должность министра обороны.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, на котором 90 процентов проголосовавших выступили за воссоединение полуострова с Россией. В том же месяце соответствующий закон подписал российский лидер Владимир Путин. Большинство западных стран не признают Крым частью России и считают результаты референдума незаконными. Москва настаивает, что полуостров вошел в состав РФ на законных основаниях.

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