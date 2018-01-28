Украинский депутат рассказал о потере Крыма из-за неорганизованности

Украина могла бы сохранить Крым в 2014 году, если бы власти вовремя сориентировались и нашли ответственного. Об этом заявил народный депутат, бывший представитель президента страны на полуострове Сергей Куницын в эфире телеканала «112 Украина».

«Опоздали где-то на неделю, пока тут разбирались, кого туда [в Крым] поставить [главным]», — подчеркнул он. Куницын также сообщил, что после обострения ситуации в Крыму тогдашние премьер-министр республики и губернатор Севастополя самоустранились.

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Депутат рассказал, что пришел к исполняющему обязанности президента Александру Турчинову и предложил немедленно собрать Верховную Раду, делегировать Крыму любые полномочия и срочно вернуть ему статус отдельного государства, входящего в состав Украины, согласно закону 1992 года, поскольку эти меры помогли бы нивелировать референдум о независимости.

«На это я получил ответ, что все это хорошо, но это козыри для разговора с Россией», — сказал Куницын.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, на котором свыше 90 процентов проголосовавших выступили за его воссоединение с Россией. В том же месяце соответствующий закон подписал российский лидер Владимир Путин. Большинство западных стран не признают Крым частью России и считают результаты референдума незаконными. Москва настаивает, что полуостров вошел в состав страны на законных основаниях.

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