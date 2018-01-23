Изменения в российском Крыму оценили в Европарламенте

В Европарламенте во вторник, 23 января, прошла конференция «Европейский союз и регионы России», участники которой оценили последствия и эффективность антироссийских санкций, а также обсудили новый формат региональных экономик России. Особое внимание было уделено Крыму, сообщается в пресс-релизе фонда «Крымконгресс».

В рамках конференции презентовали инвестиционный потенциал Крыма и IV Ялтинский международный экономический форум (ЯМЭФ).

Евродепутаты с интересом отнеслись к обстоятельным докладам российских экспертов: директора фонда «Крымконгресс» Алексея Воробьева и политолога, эксперта ЯМЭФ Александра Ведруссова. Некоторые участники конференции заявили о готовности откликнуться на видеоприглашение главы Крыма Сергея Аксенова и сопредседателя оргкомитета ЯМЭФ Андрея Назарова посетить полуостров.

Это говорит о том, что европейские политики начинают привыкать к новым реалиям и готовы не только слушать о достижениях и инвестиционной привлекательности российского Крыма.

Пример России демонстрирует, что санкции запускают процесс переформатирования и адаптации экономики, делают ее более активной, гибкой и разновекторной. Особенно показательна в этой связи экономика Крыма, которая показала высокий уровень резистентности к санкциям. Эти вопросы поднимали в депутаты Европарламента Яромир Кохличек (Чехия) и Андре Элиссен (Нидерланды).

Кроме депутатов Европарламента, в работе конференции приняли участие депутаты национальных парламентов стран ЕС, европейские бизнесмены, политические и общественные деятели. Благодаря организатору мероприятия евродепутату Яромиру Кохличеку на одной площадке собрались представители и правых и левых сил, что бывает редко.

Участники конференции смогли также ознакомиться с фотовыставкой «Крым.Инновации», посвященной масштабным инфраструктурным проектам последних лет: Крымскому мосту, магистрали «Таврида», аэровокзальному комплексу «Крымская волна» и другими.

В 2018 году число участников ЯМЭФ вырастет примерно на треть — до трех тысяч человек, в мероприятии примет участие больше иностранных делегаций, появятся новые секции. В Ливадийском дворце будет работать Ялтинская конференция, посвященная послевоенной реконструкции Сирии. Принять участие в конференции планируют депутаты Европарламента Андре Элиссен, Татьяна Жданок, депутаты палаты представителей Бельгии Филип Девинтер и Альдо Каркаси, бельгийский сенатор Анке Ван Дермеерш, председатель Регионального совета Венето Роберто Чиамбетти. С российской стороны на конференции будут политолог, директор аналитического центра «СтратегPRO» Александр Ведруссов и директор фонда «Крымконгресс» Алексей Воробьев.