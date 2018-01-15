Американский профессор призвал власти США признать Крым российским

Российская Федерация вряд ли когда-нибудь расстанется с Крымом, поэтому Соединенным Штатам Америки не стоит строить свою стратегию на антиисторическом фундаменте. С таким заявлением выступил преподаватель Военно-морского колледжа США в Ньюпорте Лайл Голдстайн, которое опубликовано в журнале The National Interest.

Автор статьи напомнил, что еще в 1783 году полуостров стал российским. Кроме того, русские не раз защищали Крым в крупнейших сражениях против Британии, Франции, а также Османской империи в Крымской войне и против нацистской Германии во Второй мировой войне.

«Тот факт, что Соединенные Штаты когда-то давно вполне серьезно относились к российской принадлежности Крыма, ясно указывает на курьезность их сегодняшней политики в Евразии и других частях мира, основанной на попытках оспорить претензии Москвы на пропитанный кровью полуостров в Черное море», — написал Голдстайн.

Ученый замечает, что Россия никогда не перестанет считать Крым своей территорией, а потому властям в Вашингтоне следует отказаться от прежней политики и начать строить отношения с Москвой, исходя из реалий.

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