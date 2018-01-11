Американцам посоветовали держаться подальше от России

Госдеп США рекомендует гражданам страны по возможности избегать поездок в Россию из-за «повышенного уровня опасности». Об этом сообщается на портале, запущенном ведомством для путешественников.

Отмечается, что Госдепартамент разделил страны на четыре категории: Россия отнесена к третьей. Это означает, что поездки в эту страну «подлежат пересмотру».

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В ведомстве отметили, что главной угрозой в России считается терроризм: целью атаки могут стать места скопления туристов, в частности достопримечательности, вокзалы, аэропорты, магазины.

В американском внешнеполитическом ведомстве также сообщили, что граждане США часто становятся в России жертвами вымогательств и насилия со стороны чиновников и стражей порядка. Помимо этого, в Госдепе полагают, что российские власти «мешают американским дипломатам оказывать помощь своим соотечественникам».

Американцам категорически не рекомендуется посещать Крым и Северный Кавказ.

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