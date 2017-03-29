Госдеп призвал американцев отказаться от поездок в Турцию

Госдеп США в связи с возросшей угрозой террористических атак в Турции призвал американских граждан не посещать эту страну без необходимости. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте внешнеполитического ведомства.

В частности, американцев предупреждают об опасности терактов на юго-востоке Турции, в провинции Адана.

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Как отмечает издание Hürriyet Daily News, сообщение было опубликовано накануне официального визита госсекретаря США Рекса Тиллерсона в Анкару. 29 марта он встретится с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и другими официальными лицами. В ходе визита глава Госдепа планирует обсудить операцию по освобождению Ракки от террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России), поддержку Вашингтоном курдской Партии демократического союза (PYD) и вопрос об экстрадиции из США оппозиционного исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена, на котором давно настаивает Анкара.

В конце октября прошлого года Госдепартамент США предписал семьям дипломатов, работающих в генеральном консульстве в Стамбуле, покинуть город. Это решение объяснялось активностью экстремистских групп, которые могут атаковать американских граждан в тех районах, где они проживают или часто бывают.

За полгода до этого американское посольство в Анкаре сообщало, что продолжает «получать достоверные сведения» о том, что террористические группировки ищут возможность атаковать популярные среди туристов места на территории Турции.