Найден документ с именами виновных в «сдаче Крыма» России

Окончательное решение о выводе украинских войск из Крыма в 2014 году приняли бывший глава администрации президента Украины Сергей Пашинский и экс-руководитель Национальной гвардии страны Степан Полторак, ныне занимающий должность министра обороны. Об этом в своем Facebook сообщил Виталий Сердюк, адвокат бывшего украинского президента Виктора Януковича.

Материалы по теме Отдам даром Какое вооружение вывезет Украина из Крыма

В сообщении Сердюк привел копии протоколов допроса Игоря Тенюха, который в феврале-марте 2014 года занимал должность исполняющего обязанности министра обороны Украины. В них говорится, что Тенюх на заседании Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) 23 марта 2014 года предложил организовать прорыв в Крым и доложил о развертывании частей Вооруженных сил Украины в Николаевской области.

Затем Пашинский заявил, что Тенюх «добивается войны», и предложил выслушать других членов правительства. Выступавший после него Полторак предложил «выводить военные части из Крыма с гордо поднятыми знаменами». Тенюх сказал, что в таком случае ему лучше уйти в отставку.

Также Сердюк опубликовал копии показаний Тенюха, в которых он вспоминал о заседании СНБО, состоявшемся 28 февраля. По его словам, против развертывания войск выступали лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко и Арсений Яценюк, за день до этого назначенный премьер-министром страны. Тимошенко сказала Тенюху, что он может спровоцировать Россию на нападение, и предложила подумать ему не о Крыме, а о всей Украине. Яценюк поддержал ее, заявив, что «не даст развязать третью мировую войну». Предложение об отправке в Крым правительственной миссии, которая должна была урегулировать ситуацию на полуострове, также было отклонено.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, на котором свыше 90 процентов проголосовавших выступили за его воссоединение с Россией. В том же месяце соответствующий закон подписал российский лидер Владимир Путин. Большинство западных стран не признают Крым частью России и считают результаты референдума незаконными. Москва настаивает, что полуостров вошел в состав РФ на законных основаниях.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!