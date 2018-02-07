Уличенный в «сдаче Крыма» украинский министр списал обвинения на испуг

Министр обороны Украины Степан Полторак, обвиненный в принятии окончательного решения о выводе украинских войск из Крыма в 2014 году, в комментарии телеканалу «112 Украина» назвал слова бывшего исполняющего обязанности министра обороны страны Игоря Тенюха ложью.

По мнению Полторака, Тенюх был напуган и не разобрался в том, о чем говорил: «Потому что комментарий вообще неадекватный». Также Полторак усомнился в достоверности протоколов допроса Тенюха, в которых содержится обвинение военачальника в «сдаче Крыма».

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«На момент принятия решения по выводу военных формирований Вооруженных сил из Крыма я даже не был командующим Национальной гвардии. Меня назначили на должность 15 апреля 2014 года. Членом Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) я стал 27 октября 2014 года, когда уже стал министром обороны. До этого я даже не был членом СНБО. Я не знаю, как я мог влиять на порядок вывода войск из Крыма. Я никакого решения по этому поводу не принимал», — заявил Полторак.

Комментируя вывод войск из Крыма, Полторак сказал: «Мое глубокое убеждение было и остается: если такое решение было принято — наши войска должны были выводиться из Крыма с высоко поднятой головой, на своей технике, со своим вооружением, с боевыми флагами, с документами, которые были в архивах».

«Только после того, как руководством страны было принято решение о выводе из Крыма всех силовых подразделений, Национальная гвардия выполнила этот приказ и я как исполняющий обязанности командующего Нацгвардии. Поэтому это чистая ложь господина Тенюха, если он об этом сказал», — добавил глава Минобороны Украины.

Ранее адвокат бывшего украинского президента Виктора Януковича Виталий Сердюк опубликовал копии протоколов допроса Тенюха, в которых говорится, что Полторак 23 марта 2014 года предложил «выводить военные части из Крыма с гордо поднятыми знаменами».

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, на котором свыше 90 процентов проголосовавших выступили за его воссоединение с Россией. В том же месяце соответствующий закон подписал российский лидер Владимир Путин. Большинство западных стран не признают Крым частью России и считают результаты референдума незаконными. Москва настаивает, что полуостров вошел в состав России на законных основаниях.

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