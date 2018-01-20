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Порошенко забыл про русских в Крыму

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Президент Украины Петр Порошенко, описывая нынешнюю ситуацию в Крыму, не стал упоминать о живущих на полуострове русских. Соответствующую запись он в субботу, 20 января, опубликовал на своей странице в Facebook.

«Сегодняшняя ситуация в Крыму — это боль не только украинского, крымско-татарского народов и других наций, живущих на полуострове», — написал Порошенко. «Международный фронт деоккупации Крыма стал сильнее — весь цивилизованный мир стоит на стороне права и никогда не признает его аннексии», — добавил он.

При этом президент Украины по какой-то причине умолчал о том, что согласно проведенной в 2014 году переписи населения, почти 70 процентов населения Крыма составляют именно русские.

Ранее в январе депутат Верховной Рады Украины Антон Геращенко в беседе с телеканалом NewsOne заявил, что в Крыму, а также на неподконтрольных Киеву территориях Донецкой и Луганской областей проживают «миллионы заложников России». «Речь идет о том, что заложниками Российской Федерации являются миллионы украинцев, которые живут в Крыму, миллионы украинцев, которые живут на оккупированной части Донбасса. Они все — заложники», — отметил Геращенко.

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