День соборности Украины отпраздновали с картой страны без Крыма

В городе Сторожинец Черновицкой области Украины на торжествах по случаю Дня соборности государства вывесили карту страны без Крыма. Об этом сообщает ТСН.

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Власти города по случаю памятной даты устроили в местном доме культуры праздничный концерт. Нарисованная карта, где Украина была изображена без Крымского полуострова, все мероприятие провисела на стене. Чиновники поздравили собравшихся с памятной датой, рассказав им о независимости и территориальной целостности Украины.

Как отмечается, мероприятие посетили как военные, так и представители органов власти. На карту внимания они не обратили.

22 января президент Украины Петр Порошенко, выступая на мероприятиях по случаю Дня соборности, оговорился и рассказал об «украинских оккупантах, которые топчут украинскую суверенную землю» на востоке страны.

День соборности Украины отмечается 22 января. Дата приурочена к подписанию в 1919 году Акта воссоединения Украинской Народной Республики и Западно-Украинской Народной Республики в единое украинское государство.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, на котором около 90 процентов проголосовавших выступили за его воссоединение с Россией. В том же месяце соответствующий закон подписал президент РФ Владимир Путин.

Большинство западных стран не признают Крым частью России и считают результаты референдума незаконными. Москва настаивает, что полуостров вошел в состав страны на законных основаниях.

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