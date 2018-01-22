Порошенко заявил об оккупации Украины Украиной

Президент Украины Петр Порошенко заявил об украинских оккупантах, которые «топчут украинскую суверенную землю» на востоке страны. На ошибку в его речи, произнесенной на мероприятиях по случаю Дня соборности страны, обратило внимание украинское издание «Вести» и опубликовало запись выступления.

«День соборности будет для украинцев с горьким привкусом до тех пор, пока сапог украинского оккупанта... (быстро поправляется — прим. «Ленты.ру») российского оккупанта топчет нашу суверенную украинскую землю Крыма, Севастополя, Донетчины и Луганщины», — сказал президент.

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Ровно месяц назад, 22 декабря, Порошенко допустил похожую оговорку на церемонии, посвященной столетию дипломатической службы страны. «Никто не знает о коварстве украинского режима лучше, чем мы, украинцы», — сказал он, однако затем без всяких поправок продолжил рассуждать о борьбе «цивилизованного мира с российским империализмом» и решающей роли Украины в ней.

День соборности Украины отмечается 22 января. Дата приурочена к подписанию в 1919 году Акта воссоединения Украинской Народной Республики и Западно-Украинской Народной Республики.

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