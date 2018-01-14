На Украине пожаловались на жалующихся на сепаратизм граждан

На Украине все больший масштаб приобретают случаи мести под прикрытием обвинения в сепаратизме. Об этом пишет издание «Вести».

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«Люди, например, поругались и в отместку придумали, что соперник — сепаратист. Такую информацию мы тоже должны проверить», — сказал представитель полиции Киевской области Николай Жукович.

Он также рассказал, что жильцы начали вызывать полицию, если соседи поют русские песни. При этом он пообещал, что «пьяного за российские песни в тюрьму не посадят».

«Вести» приводят пример жительницы Полтавы, которая обвинила отца своего ребенка в «поддержке сепаратистов». Она рассказала, что он съездил на неподконтрольную Киеву территорию, «а вообще он ребенком не занимается, не поздравляет с праздниками».

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