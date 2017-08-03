СБУ задержала в Киеве сепаратиста-администратора групп в соцсетях

Служба безопасности Украины (СБУ) задержала в Киеве по подозрению в сепаратизме и призывах к захвату власти администратора групп в социальных сетях. Об этом в четверг, 3 августа, сообщается на сайте ведомства.

«Пресс-секретарь и активный участник антиукраинской сепаратистской организации создал разветвленную сеть веб-ресурсов и сообществ в социальных сетях, которые использовал для призывов к захвату государственной власти, распространение антиукраинских материалов», — отмечается в пресс-релизе.

Уголовное дело открыто по статье «Действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти».

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В тот же день стало известно об аресте в Житомире украинского журналиста Василия Муравицкого, которому предъявили подозрение в государственной измене. По информации СБУ, сотрудники спецслужбы «прекратили на Житомирщине деятельность в ущерб информационной безопасности нашего государства местного блогера-журналиста, который (...) готовил и распространял антиукраинские материалы».

В марте сообщалось, что в Черкасской области Украины военнослужащий осужден за призывы к захвату государственной власти. СБУ уличила военного в том, что он публиковал соответствующие материалы в сети.