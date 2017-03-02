Украинского военного осудили за призыв к свержению власти

В Черкасской области Украины военнослужащий осужден за призывы к захвату государственной власти. Об этом в четверг, 2 марта, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Надзорное ведомство в полном объеме поддержало предъявленное ему обвинение в призывах к смене конституционного строя. В ходе следствия сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) уличили военного в том, что он публиковал соответствующие материалы в сети.

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В феврале глава Запорожской области Константин Брыль пригрозил депутатам Мелитопольского горсовета уголовным делом по статье «Сепаратизм» из-за того, что они они проголосовали в поддержку русского языка.

В октябре 2016-го СБУ возбудила дело против координатора движения «Русский Восток» Антона Гурьянова, объявившего в апреле 2014-го о создании Харьковской народной республики (ХНР). Он был заподозрен в действиях, направленных на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти.

