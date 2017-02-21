На Украине депутатам пригрозили уголовным делом за поддержку русского языка

Глава Запорожской области Константин Брыль назвал голосование Мелитопольского горсовета в поддержку русского языка предательством и «ножом в спину бойцам АТО». Губернатор также призвал возбудить по этому поводу уголовное дело. Об этом во вторник, 21 февраля, сообщает ресурс Depo.ua.

«Это сепаратизм в ярко выраженном виде. Это пятая колонна. Тут уголовное дело нужно возбуждать, 110-я статья — сепаратизм», — прокомментировал выбор депутатов горсовета Брыль.

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Губернатор заявил, что потребует от мэра Мелитополя пресекать подобные случаи в будущем. «Это предательство тех ребят, которые сидят в окопах. Мне хотелось бы этих депутатов отправить на фронт, и они там бы нашим ребятам в АТО (антитеррористической операцией в Киеве называют боевые действия в Донбассе — прим. «Ленты.ру») объяснили, что они такое решение приняли, вернулись бы они оттуда или нет? Скорее нет», — сказал Брыль. Также он осудил выступление рабочих мелитопольского завода с требованием восстановить экономические связи с Россией.

17 февраля депутаты Мелитопольского горсовета одобрили внесенный в Раду законопроект о поддержке русского языка и языков национальных меньшинств, сообщал портал «Местные вести».

Днем ранее рабочие мелитопольского завода «Автогидроагрегат» потребовали от президента Украины Петра Порошенко восстановить экономические связи с Россией.