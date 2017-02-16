Рабочие в Мелитополе потребовали от Порошенко возобновить торговлю с Россией

В Мелитополе рабочие завода «Автогидроагрегат» потребовал от президента Украины Петра Порошенко восстановить экономические связи с Россией. Об этом в четверг, 16 февраля, сообщает украинское издание «Вести».

На митинге сотрудники предприятия выступили с заявлениями о необходимости возобновления торговли с РФ, так как завод находится в бедственном положении.

Директор предприятия Виталий Ярчук потребовал от главы государства «вернуть рынки сбыта, прежде всего, стран СНГ и России».

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В свою очередь ветеран труда Иван Ярмоленко подчеркнул, что «из-за решений власти мы (работники машиностроительной отрасли — прим. «Ленты.ру») нищаем с каждым месяцем».

В декабре 2016-го в Запорожье депутаты местных советов и Верховной Рады приняли резолюцию с призывом к президенту Украины восстановить экономические связи с Россией. В ноябре того же года более трех тысяч жителей Чернигова обратились к Порошенко с требованием возродить торговлю с РФ и прекратить политику евроинтеграции.

Москва ввела торговое эмбарго против Киева с 1 января 2016-го из-за того, что Украина исполняет экономическую часть соглашения об ассоциации с ЕС и вступила в зону свободной торговли с Евросоюзом. Киев принял ответные меры в отношении России.