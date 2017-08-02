Суд отказал в работе крымскому педагогу с украинской судимостью за сепаратизм

Киевский районный суд Симферополя постановил, что житель Крыма Валерий Подъячий не может работать преподавателем из-за наличия условного срока за сепаратизм. Об этом в среду, 2 августа, сообщает «Интерфакс».

Приговор в отношении Подъячего, активиста народного фронта «Севастополь-Крым-Россия», был вынесен апелляционным судом Крыма в 2011 году, тогда полуостров еще входил в состав Украины. Мужчина получил три года лишения свободы условно с испытательным сроком на один год.

«Российский суд признал, что Подъячий совершил преступление против национальной безопасности Украины, и установил, что лицам, судимым по таким преступлениям, работать учителями нельзя», — заявил юрист Олег Бондаренко. По его словам, 4 августа в Верховный суд Крыма будет подана апелляция.

«Интерфакс» отмечает, что с момента воссоединения Крыма с Россией в 2014 году Подъячий, математик с 20-летним преподавательским стажем, не может устроиться педагогом из-за наличия судимости. Он решил обжаловать отказ в трудоустройстве через суд. По информации агентства, подобное дело в России рассматривалось впервые. Мог ли мужчина работать в качестве учителя после вынесения обвинительного приговора, не уточняется.

Крым вошел в состав России в марте 2014 года, после референдума, на котором большинство жителей региона поддержали такое решение. Киев отказался признать результаты плебисцита. В Москве настаивают, что процедура присоединения региона соответствовала нормам международного права. В июне 2014-го Брюссель впервые ввел санкции против полуострова, которые последовательно продлеваются.