Волочкова сравнила со святыней подаренный Аксеновым сноп пшеницы

Глава Республики Крым Сергей Аксенов подарил балерине Анастасии Волочковой, которая приехала на полуостров с гастрольным туром, сноп пшеницы. Об этом в среду, 26 июля, сообщает «Крыминформ».

«Очень трогательный дар мне сегодня преподнес Сергей Валерьевич Аксенов. Это целый сноп пшеницы. Для меня это такой символ Крыма, и я знаю, что ему самому подарили этот сноп, и то, что он мне его передарил, это для меня как святыня», — поведала Волочкова на пресс-конференции. Фотографию с презентом артистка выложила на своей странице в Instagram.

Также она рассказала, что собирается взять с собой еще один крымский сувенир. «Я здесь не пила вина Франции. Меня угощали именно крымскими винами — и белым, и красным. Ждут меня сейчас в Белогорске, поскольку заключительный концерт, и пообещали мне с собой бутылочку крымского коньяка. Сказали, что он лучше, чем французский», — поделилась балерина, которая с 21 июля гастролировала в Крыму с благотворительным туром «Симфония добра».

Несколькими днями ранее сообщалось, что жители Ялты были недовольны тем, что на набережной припарковались фуры, в которых команда певца Филиппа Киркорова перевозит гастрольное оборудование. Грузовики находились в районе переулка Черноморский, закрыв горожанам доступ к скамейкам. «Какое огромное свинство! Хотя и это не предел. Мог бы вообще перегородить набережную», — комментировали ялтинцы.

В ответ в пресс-службе артиста заявили, что Киркоров не собирается приносить извинения жителям Ялты.