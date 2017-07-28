Пять стран-партнеров ЕС продлили санкции против Крыма

Вслед за Европейским союзом пять стран-партнеров ЕС продлили до 23 июня 2018 года санкции против Крыма и Севастополя. Об этом говорится в сообщении Совета Евросоюза, опубликованном на сайте.

К решению Совета ЕС, принятому 19 июня, присоединились Албания и Черногория (страны-кандидаты на вхождение в состав ЕС), Норвегия, а также Грузия и Украина.

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Представители этих государств заверили Брюссель, что их внешнеполитический курс соответствует решению ЕС, говорится в документе.

Европейским компаниям запрещено поставлять в Крым товары и технологии в сфере транспорта, телекоммуникаций, нефтедобычи, а также запрещено оказание сервисных услуг в этих секторах. Кроме того, ЕС ввел запрет на импорт товаров, произведенных на полуострове.

Крым вошел в состав России после проведенного в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей региона поддержали такое решение. Киев отказался признать результаты плебисцита. В Москве настаивают, что процедура присоединения региона соответствовала нормам международного права. В июне 2014-го Брюссель впервые ввел санкции против полуострова.