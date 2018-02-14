Песков назвал чушью слова Пономарева о предпосылках присоединения Крыма

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявление бывшего депутата Госдумы Ильи Пономарева относительно обстоятельств, которые повлияли на решение российских властей присоединить Крым. Об этом сообщает «Интерфакс».

По словам Пескова, сказанное бывшим парламентарием не соответствует действительности. В частности, Пономарев сообщил, что Путин чуть не попал в авиакатастрофу, которую воспринял как посягательство на свою жизнь. «Это чушь», — так ответил пресс-секретарь на вопрос о попытке покушения на президента.

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Ранее 14 февраля Пономарев давал показания в Оболонском суде Киева, где шли слушания по поводу обвинения бывшего президента Украины Виктора Януковича в госизмене. В суде, как сообщает «Украинская правда», бывший парламентарий рассказал, что в конце февраля 2014 года Путин чуть не попал в авиакатастрофу в Сочи: вертолет, в котором он находился, совершил жесткую посадку.

Пономарев объявил, что российский президент якобы воспринял это как покушение с участием иностранных спецслужб. «И в ночь с 22 на 23 февраля было собрано узкое совещание — я разговаривал с одним из участников этого совещания, не могу называть фамилию человека, — где, кроме Путина, было четыре человека из высшего руководства РФ и где обсуждалось, что будем делать в связи с событиями в Украине», — рассказал Пономарев и добавил, что именно на этом совещании было принято решение о присоединении Крыма.

Полуостров вошел в состав России после проведенного в марте 2014 года референдума, на котором большинство проголосовавших жителей региона поддержали такое решение. Киев, Евросоюз и США отказались признать результаты плебисцита. В Москве настаивают, что процедура присоединения региона соответствовала нормам международного права.

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