В Крыму рассказали о рекордной популярности полуострова в мире

Крым после введения санкций обрел небывалую популярность среди иностранцев. Об этом в интервью РИА Новости сообщил председатель парламента республики Владимир Константинов.

«Мы не жалуемся на недостаток иностранных делегаций. Только в прошлом году у нас побывали представители 60 стран. Когда Крым не был под санкциями, к нам столько не ездили. Да, быстрого и прямого результата нет, но это народная дипломатия, она так и работает», — сказал Константинов.

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По его словам, потерявший из-за ограничений статус международного аэропорт Симферополя ежедневно принимает около 220 рейсов. «Это просто фантастика, такого даже при СССР не было. Хотя развивать некоторые отрасли без санкций было бы проще. Это касается того же авиационного сообщения, морских портов. Но мы исходим из реальной ситуации», — заметил Константинов.

В середине января сообщалось, что россияне уже начали бронировать туры на лето. Самыми популярными направлениями внутри России у туристов оказались Крым и Краснодарский край. Отели Ялты предлагают услуги проживания в среднем по 2800 рублей в сутки.

Санкции против полуострова были ведены в 2014 году, после присоединения к России. 18 марта 2014 года большинство жителей Крыма на референдуме (96,77 процента) высказались за вхождение в состав РФ.

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