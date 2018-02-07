Украинский дипломат «вправил мозги» немецким политикам из-за поездки в Крым

Посол Украины в Германии Андрей Мельник в своем Twitter сообщил, что провел «воспитательную беседу» с руководством немецкой партии, чьи представители побывали в Крыму.

«Пришлось выполнить малоприятную, но полезную миссию — вправить мозги руководству фракции "Альтернативы для Германии" в парламенте Северного Рейна-Вестфалии за преступный вояж в Крым их авантюрных коллег: кажется, наш холодный душ подействовал. Партия публично отмежевалась от этого», — написал Мельник.

В беседе с «Укринформом» дипломат раскрыл подробности встречи. «Разговор длился почти полтора часа. Сначала они не хотели, им была неприятна эта тема, но потом осознали, что никуда не спрятаться», — указал он.

«Разговор пошел на пользу. В следующий раз депутаты подумают, прежде чем принимать подобные приглашения. Хорошая воспитательная работа — промыть мозги», — сообщил Мельник, добавив, что беседа была «малоприятной, но конструктивной и аргументированной».

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5 февраля прокуратура Автономной Республики Крым (входит в состав Генеральной прокуратуры Украины) сообщила о возбуждении уголовного дела в отношении посетивших полуостров граждан Германии. Дело было заведено по части 1 статьи 332-1 Уголовного кодекса Украины («Нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины»).

Двумя днями ранее на полуостров приехали депутаты региональных парламентов от немецкой партии «Альтернатива для Германии» — Берлина, Бранденбурга и Северного Рейна-Вестфалии. В их программу пребывания в Крыму были включены встречи с главой республики, представителями национально-культурных объединений, а также «налаживание партнерских отношений с Крымом». Депутаты пробудут в Крыму до 9 февраля.

В Берлине депутатов раскритиковали, но не стали наказывать, поскольку, по словам самих парламентариев, они посетили полуостров с частным визитом.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, на котором свыше 90 процентов проголосовавших выступили за его воссоединение с Россией. В том же месяце соответствующий закон подписал российский лидер Владимир Путин. Большинство западных стран не признают Крым частью России и считают результаты референдума незаконными, что стало основанием для введения санкций. Москва настаивает, что полуостров вошел в состав страны на законных основаниях.

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