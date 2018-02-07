Немецкие депутаты обиделись на посла Украины и отказались ехать в Киев

Немецкие депутаты, находящиеся в Крыму, посоветовали украинскому послу в Германии поучиться дипломатии после заявлений о «воспитательных беседах» с их руководством. Их ответ процитировали агентству РИА Новости в государственном совете полуострова в среду, 7 февраля.

«Никто не имеет права говорить с нами в таком тоне. Слова посла Украины недипломатичны, господину Мельнику следует поучиться дипломатии у европейцев и прежде всего в Германии», — заявил депутат парламента Северного Рейна-Вестфалии от партии «Альтернатива для Германии» Хельмут Цайфельд.

Он подтвердил, что у парламентариев нет сопроводительного письма, но «как граждане свободной Германии и депутаты» они «имеют право ехать туда, куда считают нужным». Целью визита Цайфельд назвал изучение реального положения дел на полуострове. При этом делегаты отказались ехать в Киев по приглашению посла, поскольку при нынешнем руководстве Украины такая поездка невозможна.

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Ранее 7 февраля посол Украины в Германии Андрей Мельник рассказал, как «вправил мозги» руководству фракции «Альтернативы для Германии» в парламенте Северного Рейна-Вестфалии «за преступный вояж в Крым их авантюрных коллег».

Депутаты трех региональных парламентов от партии находятся в Крыму с 3 февраля. В их программе — встреча с главой республики, лидерами национально-культурных объединений и «налаживание партнерских отношений». 5 февраля прокуратура Автономной Республики Крым (входит в состав Генеральной прокуратуры Украины) возбудила в отношении немецких парламентариев уголовное дело о нарушении порядка въезда на оккупированную территорию страны. В Берлине депутатов наказывать не стали, поскольку их визит считается частной поездкой.

Крым вошел в состав России после проведенного в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей региона поддержали такое решение. Киев отказался признать эти результаты и называет полуостров оккупированной территорией. Референдум также не признали страны Запада.

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