Съездившие в Крым немецкие депутаты остались без наказания

В Берлине раскритиковали депутатов региональных парламентов от ультраправой партии «Альтернатива для Германии» за поездку в Крым, но не наказали. Слова представителя кабмина ФРГ Штеффена Зайберта передает РИА Новости.

Зайберт пояснил, что о поездке политиков в правительстве узнали из СМИ. По его словам, Германия придерживается политики непризнания Крыма российской территорией, однако за частные поездки на полуостров наказание не предусмотрено.

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Как отмечает Stern, депутаты уже посетили Ливадийский дворец — летнюю резиденцию последнего российского императора Николая II, где в феврале 1945 года состоялась Ялтинская конференция. Парламентарии еще раз подчеркнули, что находятся на полуострове с частным визитом, но отметили, что выступают за скорейшее снятие антироссийских санкций.

Делегация из трех депутатов региональных парламентов Германии — Берлина, Бранденбурга и Северного Рейна-Вестфалии — прибыла в Крым 3 февраля и останется там до 9 февраля. Планируется, что парламентарии встретятся с главой республики, представителями национально-культурных объединений, посетят строящиеся инфраструктурные объекты и сельскохозяйственные предприятия.

По словам зампредседателя комитета крымского парламента по международным отношениям и главы крымской немецкой национально-культурной автономии Юрия Гемпеля, немецкие депутаты собрались «налаживать партнерские отношения с Крымом, чтобы создать все возможные условия для вхождения немецкого бизнеса в регион».

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, на котором свыше 90 процентов проголосовавших выступили за его воссоединение с Россией. В том же месяце соответствующий закон подписал российский лидер Владимир Путин. Большинство западных стран не признают Крым частью России и считают результаты референдума незаконными, что стало основанием для введения санкций. Москва настаивает, что полуостров вошел в состав страны на законных основаниях.

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