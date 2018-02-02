Украина решила продать российские активы в Крыму

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что власти страны намерены продать национализированные Россией буровые вышки в акватории Крыма. Об этом в пятницу, 2 февраля, сообщает «Интерфакс-Украина».

«Мы имеем решение о наложении ареста и передаче Агентству по розыску и менеджменту конфискованных активов двух буровых установок. Конечно, они сейчас находятся на временно оккупированных территориях Крыма. Тем не менее это не мешает юридически продать их любому желающему субъекту», — сказал Луценко.

Он отметил, что новый владелец сможет начать судебное разбирательство с Россией о возвращении вышек в свою собственность или потребовать от России компенсации за «незаконную национализацию имущества». По словам Луценко, подобные прецеденты в мировой судебной практике уже были, и Украина готова повторить этот путь.

Украинская сторона оспаривает национализацию Россией имущества компании «Черноморнефтегаз» после присоединения Крыма. Речь, видимо, идет о буровых вышках «Независимость» и «Петр Годованец» производства Сингапура, в 2011-2012 годах украинская компания приобрела их за 800 миллионов долларов.

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